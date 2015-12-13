نمو أرباح بنك باركليز مصر 18% في 9 أشهر

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك باركليز مصر نمو صافي ربحه بنسبة 17.6 بالمئة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.

وقال البنك المملوك لبنك باركليز البريطاني في بيان صحفي إن صافي ربحه بلغ 440 مليون جنيه (56.2 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر ايلول مقابل 374 مليونا قبل عام.

وقال محمد شريف رئيس القطاع المالي في باركليز مصر وعضو مجلس الإدارة في البيان إن أصول البنك زادت 12 بالمئة إلى 20 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 17.9 مليار في الفترة المقابلة من 2014.

ولدى باركليز مصر نحو 180 ألف عميل ما بين أفراد وشركات ويمتلك أكثر من 56 فرعا.