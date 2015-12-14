ارتفاع أحجام الغاز المسال السنوية لترافيجورا لأكثر من مثليها

لندن 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت أحجام الغاز الطبيعي المسال لشركة تجارة السلع الأولية ترافيجورا إلى أكثر من مثليها حسبما ذكرت الشركة اليوم الاثنين مدعومة بالطلب من مستوردين جدد مثل مصر وتنامي المعروض.

وتاجرت أكبر شركة في العالم لتداول الغاز الطبيعي المسال في 4.2 مليون طن بين سبتمبر أيلول 2014 وسبتمبر أيلول 2015 ارتفاعا من 1.7 مليون طن في السنة السابقة وفقا لما قالت في تقريرها السنوي.

وساهمت القفزة في أن تصبح السنة هي الأفضل على الإطلاق للشركة حيث حققت 1.1 مليار دولار ربحا صافيا بزيادة 6.5 بالمئة على أساس سنوي.