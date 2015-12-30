إعادة-ملخص-حديد عز المصرية تخسر 302 مليون جنيه في الربع الثالث

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30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - بيان لشركة حديد عز المصرية:

* الشركة تتكبد خسارة صافية 302.750 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل خسائر 385.889 مليون قبل عام.

* الشركة تسجل خسارة صافية 740.319 مليون جنيه في أول 9 شهور من 2015 مقابل 528.392 مليون قبل عام.

* الشركة تسجل‭‭ ‬‬مبيعات 3.505 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 4.618 مليار قبل عام.