إعادة-ملخص-حديد عز المصرية تخسر 302 مليون جنيه في الربع الثالث
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30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - بيان لشركة حديد عز المصرية:
* الشركة تتكبد خسارة صافية 302.750 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل خسائر 385.889 مليون قبل عام.
* الشركة تسجل خسارة صافية 740.319 مليون جنيه في أول 9 شهور من 2015 مقابل 528.392 مليون قبل عام.
* الشركة تسجل مبيعات 3.505 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 4.618 مليار قبل عام.
* الشركة تسجل مبيعات 12.759 مليار جنيه في أول 9 شهور من 2015 مقابل 14.881 مليار قبل عام. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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