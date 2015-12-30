مقدمة 1-تقلص خسائر حديد عز المصرية 21.5% في الربع/3

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القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الأربعاء أن الشركة تمكنت من تقليص خسائرها في الربع الثالث من العام بنسبة 21.5 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 302.750 مليون جنيه (38.67 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر ايلول مقابل خسائر 385.889 مليون قبل عام.

وفي أول تسعة شهور من عام 2015 سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 740.319 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 528.392 مليون قبل عام.

ووفقا للبيان فقد حققت حديد عز ‭‭‬‬‬‬مبيعات قدرها 3.505 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 4.618 مليار قبل عام. وبلغت مبيعات الشركة 12.759 مليار جنيه في أول 9 شهور من 2015 مقابل 14.881 مليار قبل عام.

يبلغ رأسمال حديد عز 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

وقالت نعيم للبحوث في مذكرة بحثية تعليقا على نتائج حديد عز "كان الربع الثالث من العام فصلا صعبا آخر على الشركة وذلك أساسا بسبب استمرار تراجع المبيعات."

وأضافت نعيم "في حين يشهد معظم منتجي مواد البناء في مصر تباطؤا في الطلب حاليا فمن المحتمل أن مبيعات حديد عز تأثرت أيضا بانخفاض الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي وإلى حد ما بنقص العملة الصعبة."