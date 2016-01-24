ارتفاع صافي ربح جهينة المصرية 85% في الربع/4
القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت جهينة للصناعات الغذائية التي تعد من أكبر منتجي الألبان والعصائر في مصر إن صافي الربح بلغ 61 مليون جنيه مصري (7.79 مليون دولار) في الربع الأخير من 2015 بارتفاع 85 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2014.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح 2015 بلغ 280 مليون جنيه مقارنة مع 170 مليون جنيه في السنة السابقة.
(الدولار = 7.8300 جنيه مصري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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