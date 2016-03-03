أرباح إعمار مصر تقفز 104.5% في 2015

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي اليوم الخميس أن صافي ربحها قفز 104.5 بالمئة في 2015.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن صافي ربحها بلغ 854.67مليون جنيه (109.15 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 417.95 مليون في العام السابق.

وجمعت إعمار مصر نحو 2.28 مليار جنيه من طرح 12.99 بالمئة من أسهمها للبيع في طرح عام أولي ببورصة مصر بسعر 3.8 جنيه للسهم في يوليو تموز الماضي في أكبر طرح ببورصة القاهرة منذ 2007. وتم تغطية الطرح العام نحو 36 مرة والطرح الخاص 11 مرة.

وزادت إيرادت الشركة 24.4 بالمئة إلى 3.237 مليار جنيه في 2015 مقارنة مع 2.603 مليار في 2014.

وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر. وتبلغ محفظة استثمارات الشركة في مصر نحو 53 مليار جنيه وفقا لما أورده موقعها الإلكتروني.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (آب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.