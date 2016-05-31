أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 195% في الربع/1

القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي اليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي اليوم الثلاثاء أن صافي الربح قفز 195.3 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية 767.727 مليون جنيه (86.45 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 259.987مليون قبل عام.

وزادت إيرادات السويدي 28.8 بالمئة لتبلغ 4.693 مليار جنيه في الربع الأول مقابل 3.644 مليار قبل عام.