أرباح السويس للأسمنت المصرية تتراجع 20% في الربع/2

القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس تراجع أرباحها المجمعة 19.7 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن صافي ربحها بعد حقوق الأقلية بلغ 49 مليون جنيه (5.52 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع صافي ربح قدره 61 مليون جنيه قبل عام.

وتراجعت الإيرادات المجمعة للشركة 1.98 بالمئة إلى 1.434 مليار جنيه في الربع الثاني مقارنة مع 1.463 مليار قبل عام.

وتمتلك السويس للأسمنت نحو خمسة مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا.

وهوت أرباح الشركة بعد حقوق الأقلية في النصف الأول 58 بالمئة إلى 50 مليون جنيه من 119 مليونا قبل عام.

وزادت الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 6.1 بالمئة إلى 3.040مليار جنيه في النصف الأول مقارنة مع 2.866 مليار قبل عام.