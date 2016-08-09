صافي ربح بالم هيلز المصرية يهبط 84.5% في الربع/2

القاهرة 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي الربح هبط 84.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مع ارتفاع التكاليف.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة 63.904 مليون جنيه (7.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 413.219 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الإيرادات إلى 1.071 مليار جنيه في الربع الثاني من 732.939 مليون قبل عام. لكن إجمالي التكاليف ارتفع إلى 790.703 مليون جنيه من 443.732 مليون في الربع الثاني من 2015.

وهبط صافي ربح الشركة في النصف الأول إلى 169.331 مليون جنيه مقارنة مع 598.816 مليون في الفترة المقابلة من 2015.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.