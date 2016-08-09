نمو صافي ربح طلعت مصطفى 10% في النصف/1

القاهرة 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها عشرة بالمئة في النصف الأول من 2016.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 434.650 مليون جنيه (48.9 مليون دولار) في ستة أشهر حتى أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 393.734 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 0.6 بالمئة إلى 2.924 مليار جنيه في النصف الأول مقارنة مع 2.907 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" بشرق القاهرة الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.