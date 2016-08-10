سنتامين للتعدين ترفع توقعاتها لإنتاج 2016
10 أغسطس آب (رويترز) - رفعت شركة سنتامين المتخصصة في إنتاج الذهب الحجم الاسترشادي لإنتاجها في عام 2016 بدعم من زيادة الإنتاج من حقل السكري المصري وقالت إن ربحها الأساسي في الربع الثاني زاد إلى أكثر من المثلين.
وقالت الشركة إنها تتوقع إنتاج ما بين 520 و540 ألف أوقية ذهب هذا العام ارتفاعا من التقدير السابق بإنتاج 470 ألف أوقية.
وقالت سنتامين إن أرباحها قبل الفائدة والضرائب وانخفاض قيمة العملة واستهلاك الدين ارتفعت إلى 101.6 مليون دولار في الربع الثاني الذي انتهى في الثلاثين من يونيو حزيران مقابل 37.3 مليون دولار قبل عام. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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