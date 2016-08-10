سنتامين للتعدين ترفع توقعاتها لإنتاج 2016

10 أغسطس آب (رويترز) - رفعت شركة سنتامين المتخصصة في إنتاج الذهب الحجم الاسترشادي لإنتاجها في عام 2016 بدعم من زيادة الإنتاج من حقل السكري المصري وقالت إن ربحها الأساسي في الربع الثاني زاد إلى أكثر من المثلين.

وقالت الشركة إنها تتوقع إنتاج ما بين 520 و540 ألف أوقية ذهب هذا العام ارتفاعا من التقدير السابق بإنتاج 470 ألف أوقية.