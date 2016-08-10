مقدمة 1-صافي ربح جي.بي أوتو المصرية يقفز لأكثر من المثلين في الربع/2

(لتوضيح أن صافي الربح قفز لأكثر من مثليه بعد حقوق الأقلية وإضافة اقتباسات وتفاصيل)

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة جي.بي أوتو المصرية لتجارة وتجميع السيارات اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية قفزت إلى أكثر من المثلين في الربع الثاني من العام لتصل إلى 124.4 مليون جنيه (14 مليون دولار) مقارنة مع 50.3 مليون جنيه قبل عام مع نمو حصتها السوقية إلى مستوى قياسي.

وذكرت الشركة أن قيمة مبيعاتها ارتفعت أكثر من 22 بالمئة إلى 3.93 مليار جنيه في الربع الثاني مقارنة مع 3.21 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الحصة السوقية للشركة 45 بالمئة في أبريل نيسان 2016.

وقالت جي.بي أوتو في بيان إن أداءها القوي يرجع إلى حد كبير إلى قرارها استغلال جميع السيولة المتاحة لديها لضمان ان يكون لديها مخزون كاف لتلبية الطلب.

ويعني ذلك أن الشركة تملك مخزونا من الطرز التي تلقى إقبالا كبيرا في حين يواجه المنافسون نقصا وسط شح في العملة الأجنبية يعرقل استيراد السيارات ومكونات التصنيع.

وجي.بي أوتو هي أكبر شركات تجميع وتوزيع السيارات المدرجة في مصر وتوزع مركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة رؤوف غبور في بيان "كان أداء جي.بي أوتو في الربع الثاني من 2016 هو الأقوى منذ ثورة 2011 وأشعر حقا أن هذا الربع يظهر قوة مؤسستنا وكفاءة استراتيجيتنا."

وأضاف قائلا "في ظل تحديات العملة وارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين والصعوبات الجيوسياسية الإقليمية تمكنا من تسجيل أرقام تاريخية للنمو بل واستطعنا أيضا زيادة هوامش أرباحنا ورفع حصتنا السوقية إلى مستوى قياسي."