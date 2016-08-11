هيرميس المصرية تتحول للخسارة في الربع/2 بسبب ضرائب استثنائية

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس المصرية أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية اليوم الخميس أن الشركة تحولت للخسارة في الربع الثاني من العام بسبب ضرائب استثنائية على بيع حصة من أسهمها في بنك الاعتماد اللبناني.

وقالت المجموعة في بيان إلى البورصة إنها تكبدت خسارة صافية بعد خصم الضرائب بلغت 67.548 مليون جنيه (حوالي 7.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح قدره 177.486 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2015.

وقالت الشركة في بيان تقرير مجلس الإدارة الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة إنها تكبدت خسارة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 70 مليون جنيه مقابل صافي ربح 49 مليون جنيه قبل عام.

وقالت هيرميس في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إن النتائج المالية المجمعة للشركة تعكس "إتمام عملية التخارج من غالبية الحصة المملوكة للشركة في بنك الاعتماد اللبناني خلال الربع الثاني من 2016."

وباعت هيرميس 44.3 بالمئة من أسهم بنك الاعتماد اللبناني التابع للمجموعة مقابل 33 دولارا للسهم "قبل دفع الرسوم المرتبطة".

والحصة المتبقية لهيرميس في بنك الاعتماد اللبناني تبلغ 19.5 بالمئة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة في البيان إن مجموعته حققت أرباحا بلغت 525 مليون جنيه من عملية التخارج من البنك اللبناني.

وأضاف أن المجموعة سجلت ضرائب استثنائية يتم احتسابها في مصر لها صلة بعملية بيع البنك وذلك ضمن بند خسائر من العمليات غير المستمرة.