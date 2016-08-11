مقدمة 2-هيرميس المصرية تتوقع توزيعا نقديا قبل نهاية العام

(لإضافة تعليق من هيرميس وتحديث سعر السهم)

من إيهاب فاروق

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - قالت هنزادا نسيم مديرة علاقات المستثمرين في المجموعة المالية هيرميس المصرية أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية اليوم الخميس إنها تتوقع صرف توزيعات نقدية للمساهمين قبل نهاية العام الحالي من أرباح بيع جزء كبير من أسهمها في بنك الاعتماد اللبناني.

وباعت هيرميس 44.3 بالمئة من أسهم بنك الاعتماد اللبناني التابع للمجموعة مقابل 33 دولارا للسهم "قبل دفع الرسوم المرتبطة".

والحصة المتبقية لهيرميس في بنك الاعتماد اللبناني تبلغ 19.5 بالمئة.

وقالت هيرميس في يونيو حزيران إنها تسعى لتوزيع 1.08 مليار جنيه (121.6 مليون دولار) على مساهميها من عائد بيع جزء من حصتها في بنك الاعتماد اللبناني.

وأضافت نسيم في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم أن مجلس إدارة المجموعة قرر الليلة الماضية عقد اجتماع آخر للمجلس خلال الفترة المقبلة لاقتراح حجم التوزيعات النقدية المزمعة وما إذا كان هناك توزيعات أخرى غير نقدية على أن يعرض ذلك على أول اجتماع للمساهمين.

وقالت نسيم "أتوقع أن نصرف توزيعات نقدية قبل نهاية هذا العام."