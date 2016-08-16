نمو أرباح إيبيكو المصرية 31% في النصف/1

القاهرة 16 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) اليوم الثلاثاء أن صافي الربح زاد 31.1 بالمئة في النصف الأول من 2016.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 234.087 مليون جنيه (26.4 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 178.536 مليون جنيه في النصف الأول من 2015.

وتعمل الشركة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات الحشرية.

وارتفعت إيرادات الشركة 11.1 بالمئة في النصف الأول لتبلغ 962.49 مليون جنيه مقارنة مع 866.59 مليون قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 793.364 مليون جنيه موزعا على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.