مقدمة 1-أرباح عامر جروب المصرية تهوي 55% في الربع/2

(لإضافة نتائج الربع الثاني وتفاصيل وسعر السهم)

القاهرة 16 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها هبط 55.1 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام تحت تأثير زيادة المصروفات.

وقالت الشركة العاملة في مجال العقارات في بيان إلى البورصة إن صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 6.079 مليون جنيه (0.685 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 13.551 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة عشرة بالمئة إلى 414.104 مليون جنيه من 377.259 مليون قبل عام.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة أن تكلفة الإيرادات زادت عشرة بالمئة إلى 289.669 مليون جنيه من 255.635 مليون جنيه قبل عام.

وأشارت البيانات إلى أن بند "مصروفات تشغيل أخرى" قفز 237 بالمئة إلى 36.126 مليون جنيه من 10.712 مليون قبل عام. وشملت هذه المصروفات عدة بنود أحدها تحت اسم "أخرى" وبلغ 22.958 مليون جنيه مقارنة مع 3.148 مليون قبل عام لكن الشركة لم تذكر أي تفاصيل بخصوص هذه المصروفات.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالشركة للتعليق.

وبحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم المجموعة عند 0.32 جنيه بانخفاض 5.9 بالمئة.