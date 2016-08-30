نمو أرباح بنك باركليز مصر 33% في النصف/1

القاهرة 30 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك باركليز مصر اليوم الثلاثاء نمو صافي ربحه بنسبة 32.7 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي.

وقال البنك المملوك لبنك باركليز البريطاني في بيان صحفي إن صافي ربحه بلغ 373 مليون جنيه (42 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 281 مليونا قبل عام.

وقال محمد شريف رئيس القطاع المالي في باركليز مصر وعضو مجلس الإدارة في البيان إن محفظة القروض زادت 13 بالمئة إلى 7.8 مليار جنيه فيما زادت محفظة الودائع تسعة بالمئة إلى 16.9 مليار جنيه في النصف الأول من هذا العام.

وأضاف أن أصول البنك ارتفعت خمسة بالمئة في النصف الأول لتبلغ 21.2 مليار جنيه.

ويسعى البنك البريطاني لبيع وحدته في مصر لكن لم يعلن بعد عن اسم المشتري في الصفقة المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليون دولار.

ولدى باركليز 56 فرعا في مصر تخدم نحو 127 ألف عميل. وبدأ البنك نشاطه في مصر عام 1864 وفقا لموقعه على الانترنت.