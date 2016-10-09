القلعة المصرية تخسر 287 مليون جنيه في الربع/2

القاهرة 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر اليوم الأحد تكبد خسائر 287.038 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل ربح 16.747 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 25.4 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.799 مليار جنيه من 1.435 مليار.

وقالت القلعة في بيان إلى بورصة مصر اليوم إنها قامت بإعادة تبويب نتائج الربع الثاني من 2015 لتسهيل مقارنة الأداء المالي للشركة حيث تم استبعاد نتائج الشركات التي تم التخارج منها والاستثمارات المحتفظ بها لغرض البيع.

وتخارجت القلعة في الفترة الماضية من استثماراتها في أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة ومصر للأسمنت قنا والرشيدي الميزان ومشرق للبترول وتنمية للتمويل متناهي الصغر.

وزادت خسائر الشركة خلال النصف الأول نحو 455 بالمئة لتصل إلى 529.742 مليون جنيه من 95.412 مليون جنيه في النصف الأول من 2015. وزادت الايرادات 30.8 بالمئة إلى 3.530 مليار جنيه.

وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 0.82 جنيه بانخفاض 2.4 بالمئة.

تعمل القلعة منذ عامين على إعادة هيكلة الشركة والتخلص من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة.

وقالت في البيان إنها تتطلع إلى "إتمام عملية إعادة الهيكلة المالية قبل نهاية العام المقبل".