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ملخص-جلوبال تليكوم تحقق 44.6 مليون دولار أرباحا صافية في الربع/3

Thu Nov 3, 2016 6:34am GMT
 
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3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - جلوبل تليكوم:

* تحقق أرباحا صافية بقيمة 44.6 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع 13.5 مليون دولار قبل عام.

* صافي ربح الربع الثالث بعد حقوق الأقلية 8.6 مليون دولار مقارنة مع خسائر بقيمة 32.1 مليون قبل عام.

* إجمالي عدد المشتركين في الربع الثالث 95.9 مليون مقارنة مع 84.4 مليون قبل عام.

* إجمالي إيرادات الربع الثالث 788 مليون دولار مقارنة مع 730 مليون دولار قبل عام. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 