ملخص-جلوبال تليكوم تحقق 44.6 مليون دولار أرباحا صافية في الربع/3
3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - جلوبل تليكوم:
* تحقق أرباحا صافية بقيمة 44.6 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع 13.5 مليون دولار قبل عام.
* صافي ربح الربع الثالث بعد حقوق الأقلية 8.6 مليون دولار مقارنة مع خسائر بقيمة 32.1 مليون قبل عام.
* إجمالي عدد المشتركين في الربع الثالث 95.9 مليون مقارنة مع 84.4 مليون قبل عام.
* إجمالي إيرادات الربع الثالث 788 مليون دولار مقارنة مع 730 مليون دولار قبل عام. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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