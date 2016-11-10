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مصحح-نمو صافي ربح البنك التجاري الدولي مصر 28% في الربع/3

Thu Nov 10, 2016 7:03am GMT
 
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(لتصحيح صافي ربح الربع الثالث من 2015 في الخبر المنشور أمس)

9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في مصر اليوم الأربعاء إن صافي ربحه زاد 28 بالمئة في الربع الثالث من 2016 مقارنة مع مستواه قبل عام.

وذكر البنك في بيان أن أرباحه الصافية بلغت 1.7 مليار جنيه (100 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.33 مليار جنيه في الربع الثالث من 2015.

وارتفعت إيرادات البنك 11 بالمئة إلى 2.868 مليار جنيه في الربع الثالث مقارنة مع 2.575 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2015. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 