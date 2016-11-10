ملخص-صافي ربح ايديتا المصرية ينخفض 39.6% في الربع/3
القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - شركة ايديتا للصناعات الغذائية المصرية في بيان:
* صافي ربح الشركة 51.755 مليون جنيه في الربع الثالث من 2016 مقابل 85.666 مليون قبل عام.
* صافي ربح الشركة 139.016 مليون جنيه في تسعة أشهر حتى سبتمبر أيلول مقابل 233.925 مليون قبل عام.
* مبيعات الشركة 612.960 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 535.420 مليون قبل عام.
* مبيعات الشركة 1.681 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقابل 1.579 مليار قبل عام. (تغطية صحفية عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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