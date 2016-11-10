ملخص-صافي ربح ايديتا المصرية ينخفض 39.6% في الربع/3

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - شركة ايديتا للصناعات الغذائية المصرية في بيان:

* صافي ربح الشركة 51.755 مليون جنيه في الربع الثالث من 2016 مقابل 85.666 مليون قبل عام.

* صافي ربح الشركة 139.016 مليون جنيه في تسعة أشهر حتى سبتمبر أيلول مقابل 233.925 مليون قبل عام.

* مبيعات الشركة 612.960 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 535.420 مليون قبل عام.