إدارة مصر للأسمنت قنا توصي بتوزيع جنيهين للسهم عن أرباح 2016

القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على إصدار توصية لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في مارس آذار بتوزيع جنيهين للسهم عن أرباح 2016.