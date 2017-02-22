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ملخص-أورنج مصر تتحول للخسارة في 2016 بسبب فروق العملة

Wed Feb 22, 2017 8:39am GMT
 
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القاهرة 22 فبراير شباط (رويترز) - أورنج مصر للاتصالات:

* الشركة تتكبد خسارة صافية بعد الضريبة بلغت 2.553 مليار جنيه (162.61 مليون دولار) في 2016 مقابل ربح 10.394 مليون جنيه في السنة السابقة.

* إيرادات الشركة ترتفع 3.6 بالمئة إلى 11.791 مليار جنيه في 2016 مقارنة مع 11.379 مليار في السنة السابقة.

* أورنج تكبدت خسائر من فروق العملة بلغت 2.300 مليار جنيه في 2016.(الدولار = 15.7000 جنيه مصري) (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
 