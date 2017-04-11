مقدمة 1-أرباح السويدي إليكتريك المصرية تقفز 197% في 2016 بدعم فروق العملة

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القاهرة 11 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي إليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح المجمع في 2016 بنسبة 196.8 بالمئة بدعم من فروق العملة وزيادة الإيرادات.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد خصم الضرائب 3.954 مليار جنيه (217.8 مليون جنيه) في عام 2016 مقابل 1.32 مليار جنيه في 2015.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم إنها حققت 1.311 مليار جنيه من فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت إيرادات الشركة 30.4 بالمئة لتسجل 24.644 مليار جنيه في 2016 من 18.894 مليار في 2015.

وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها وافق على تأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري وشركة للوساطة التأمينية.

تأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع مستلزمات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء.

وقالت السويدي إن مجلس إدارتها وافق أيضا في جلسته أمس الاثنين على تخفيض رأسمال الشركة من خلال إعدام أسهم خزينة. وكانت الشركة اشترت خمسة ملايين سهم خزينة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.