المصرية للاتصالات توزع جنيها للسهم في 27 أبريل عن أرباح 2016

القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط اليوم الأربعاء إنها ستوزع جنيها واحدا (0.05 دولار) للسهم عن أرباح 2016 في 27 أبريل نيسان.

وتزيد التوزيعات الجديدة عن العام السابق عندما وزعت المصرية للاتصالات 0.75 جنيه للسهم عن أرباح 2015.

وأضافت الشركة في إعلان نشر بصحيفة الأخبار المحلية أن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة التداول في 23 أبريل نيسان الجاري.

وتأتي زيادة التوزيعات على الرغم من تراجع أرباح الشركة في 2016 بنحو 11 بالمئة لتبلغ 2.672 مليار جنيه مقابل 2.999 مليار في 2015.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان.

(الدولار= 18.15 جنيه مصري)