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ملخص-هبوط صافي ربح المنتجعات السياحية المصرية في 2016

Thu Apr 13, 2017 8:31am GMT
 
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13 أبريل نيسان (رويترز) - الشركة المصرية للمنتجعات السياحية:

* صافي الربح المجمع للشركة 10.2 مليون جنيه (حوالي 565 ألف دولار) في 2016 مقابل 217.5 مليون في السنة السابقة.

* صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 78.4 مليون جنيه في 2016 مقابل 217.9 مليون في السنة السابقة.

* الإيرادات المجمعة 208 ملايين جنيه في 2016 مقابل 400.4 مليون في السنة السابقة.(الدولار = 18.05 جنيه مصري) (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير إيهاب فاروق)
 