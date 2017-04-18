مساهمو إيبيكو المصرية يوافقون على توزيع 3.5 جنيه للسهم عن أرباح 2016
القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - وافق مساهمو الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) على توزيع 3.5 جنيه (0.19 دولار) للسهم عن أرباح 2016.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 487.751 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 393.252 مليون جنيه في 2015.
ولم تذكر الشركة بعد موعد التوزيع أو الأحقية في الأرباح.
وتعمل الشركة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات الحشرية.
ويبلغ رأسمال الشركة 793.364 مليون جنيه موزعا على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
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