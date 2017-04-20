مساهمو عبور لاند المصرية يقرون توزيع 0.30 جنيه للسهم عن 2016

القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو عبور لاند للصناعات الغذائية المصرية توزيع 0.30 جنيه (0.016 دولار) للسهم عن أرباح 2016.

وقفزت أرباح الشركة نحو 76.4 بالمئة في 2016 لتسجل 161.987 مليون جنيه من 91.851 مليون في 2015.

تعمل الشركة في إنتاج الأجبان البيضاء لكنها تعتزم دخول مجالات العصائر والألبان والجبن المطبوخ في الربع الثاني من 2017.

ولم تذكر الشركة في بيانها إلى بورصة مصر موعد توزيع الأرباح أو أحقيتها.

تأسست عبور لاند عام 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.