ماريدايف المصرية تتحول للربحية في 2016

القاهرة 23 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف أكبر شركة للخدمات النفطية في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول اليوم الأحد تحول الشركة للربحية في 2016 بدعم من فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف في البلاد.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة 21.073 مليون دولار في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسارة 23.438 مليون دولار في 2016.

وقالت ماريدايف في بيان إلى بورصة مصر اليوم إن تحرير سعر الصرف أثر بشكل إيجابي على القوائم المالية للشركة في 2016 لتبلغ فروق العملة 11.734 مليون دولار.

وتراجعت إيرادات الشركة 21.2 بالمئة في 2016 لتبلغ 275.540 مليون دولار مقابل 349.566 مليون في 2015.

وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 11.142 مليون دولار على المساهمين عن أرباح 2016 أي بنحو 0.03 دولار للسهم وفقا لحسابات أجرتها رويترز.

يبلغ رأسمال الشركة 163.840 مليون دولار موزعا على 409.600 مليون سهم بقيمة اسمية 0.40 دولار للسهم الواحد.