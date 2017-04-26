أرباح الشرقية للدخان المصرية ترتفع 24% في 9 أشهر

القاهرة 26 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان أن صافي الربح زاد 24.2بالمئة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2016-2017.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر 1.341 مليار جنيه (73.9 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى نهاية مارس آذار مقابل 1.080 مليون جنيه قبل عام.

وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يوليو تموز.

وارتفعت المبيعات 37 بالمئة إلى 7.845 مليار جنيه من 5.725 مليار قبل عام.