أرباح القاهرة للدواجن تقفز 92% في الربع/1

القاهرة 26 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للقاهرة للدواجن أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء أن صافي ربحها قفز 92.2 بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 85.372 مليون جنيه (4.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 44.426 مليون قبل عام.

وقفزت الإيرادات المجمعة 89 بالمئة إلى 920.821 مليون جنيه من 487.105 مليون في الربع الأول من 2016.