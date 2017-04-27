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مساهمو هيرميس المصرية يقرون توزيع 2.75 جنيه للسهم عن 2016

Thu Apr 27, 2017 8:40am GMT
 
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القاهرة 27 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو المجموعة المالية هيرميس المصرية أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط اليوم الخميس توزيع 2.75 جنيه (0.15 دولار) للسهم عن أرباح 2016.

وزادت أرباح المجموعة نحو 206.7 بالمئة في 2016 إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 461.4 مليون جنيه في العام السابق بفضل تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم تذكر هيرميس في بيانها إلى بورصة مصر موعد توزيع الأرباح ولا أحقيتها.

تعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

(الدولار = 18.14 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 