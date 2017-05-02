أرباح جهينة المصرية تتراجع 28% في الربع/1

القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم الثلاثاء أن صافي الربح تراجع 27.6 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وبلغ صافي ربح الشركة 58.257 مليون جنيه (3.21 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 80.419 مليون قبل عام.

وقالت جهينة في بيان إلى بورصة مصر "ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية بنسب تقارب 50 بالمئة أدى لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك."

وزادت مبيعات الشركة 16.6 بالمئة في الربع الأول إلى 1.287 مليار جنيه من 1.104 مليار في الربع الأول من 2016.

وأضافت جهينة أنها تعمل على "تنشيط ودفع حركة سوق الألبان والعصائر والزبادي من خلال تنفيذ وابتكار أنشطة دعم تجاري وتسويقي لتحفيز المستهلك وخلق قوة شرائية."

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

تأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.

وقالت جهينة التي حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه خلال الفترة الماضية إنها مستمرة في "تأجيل التوسعات الاستثمارية الجديدة والاكتفاء باستكمال التوسعات القائمة والتركيز على ترشيد وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية."