عبور لاند المصرية توزع 0.30 جنيه في 17 مايو

القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - قالت عبور لاند للصناعات الغذائية المصرية اليوم الثلاثاء إنها ستوزع 0.30 جنيه (0.016 دولار) للسهم عن أرباح 2016 في 17 مايو أيار.

وقفزت أرباح الشركة نحو 76.4 بالمئة في 2016 لتسجل 161.987 مليون جنيه من 91.851 مليون في 2015.

وأضافت الشركة في بيانها إلى بورصة مصر أن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 14 مايو أيار.

تعمل الشركة في إنتاج الأجبان البيضاء لكنها تعتزم دخول مجالات العصائر والألبان والجبن المطبوخ في الربع الثاني من 2017.

تأسست عبور لاند عام 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.