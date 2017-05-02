مقدمة 1-أرباح جهينة المصرية تتراجع 28% في الربع/1

(لإضافة تعليقات الرئيس التنفيذي)

من إيهاب فاروق

القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم الثلاثاء أن صافي الربح تراجع 27.6 بالمئة في الربع الأول من هذا العام لكن الرئيس التنفيذي للشركة توقع تحسن النتائج في الربع الثاني.

وبلغ صافي ربح الشركة 58.257 مليون جنيه (3.21 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 80.419 مليون قبل عام.

وقالت جهينة في بيان إلى بورصة مصر "ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية بنسب تقارب 50 بالمئة أدى لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك."

رغم ذلك زادت مبيعات الشركة 16.6 بالمئة في الربع الأول إلى 1.287 مليار جنيه من 1.104 مليار في الربع الأول من 2016.

وأضافت جهينة أنها تعمل على "تنشيط ودفع حركة سوق الألبان والعصائر والزبادي من خلال تنفيذ وابتكار أنشطة دعم تجاري وتسويقي لتحفيز المستهلك وخلق قوة شرائية."

وقال سيف صفوان ثابت الرئيس التنفيذي لجهينة في اتصال مع رويترز "نتوقع أن تكون أرباح الربع الثاني من هذا العام أفضل بإذن الله من الربع الأول.