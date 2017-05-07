أرباح كريدي أجريكول مصر تقفز 48% في الربع/1

القاهرة 7 مايو أيار (رويترز) - قال بنك كريدي أجريكول مصر اليوم الأحد إن صافي الربح قفز 47.8 بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من إيرادات الفوائد.

بلغ صافي الربح المجمع 467.122 مليون جنيه (25.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 315.965 مليون قبل عام.

وكشفت بيانات المركز المالي للبنك أن إجمالي الودائع زاد 0.3بالمئة في الربع الأول إلى 39.253 مليار جنيه من 39.130 مليار جنيه.

وتراجعت محفظة القروض 2.1 بالمئة إلى 18.890 مليار جنيه في الربع الأول من 19.305 مليار قبل عام.

وزادت إيرادات الفوائد 53 بالمئة لتبلغ 1.088 مليار جنيه من 711.150 مليون جنيه في الربع الأول من 2016.

وقال البنك في بيانه إلى بورصة مصر إن مجلسه وافق على تعيين عاصم رجب رئيسا لمجلس الإدارة "اعتبارا من موافقة البنك المركزي المصري".