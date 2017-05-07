مقدمة 1-أوراسكوم للاتصالات توزع عشرة قروش للسهم عن نتائج 2016
(لإضافة توزيعات الأرباح)
القاهرة 7 مايو أيار (رويترز) - قالت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا اليوم الأحد إن مجلس الإدارة وافق على توزيع عشرة قروش للسهم عن نتائج الشركة في 2016.
بلغ صافي ربح الشركة المدرجة في البورصة المصرية 897.541 مليون جنيه (49.5 مليون دولار) في 2016 مقابل خسارة 3.608 مليار جنيه في 2015 حسبما جاء في بيان للسوق.
وسجلت الإيرادات التشغيلية 538.367 مليون جنيه في 2016 ارتفاعا من 291.420 مليون.
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