أرباح السويس للأسمنت المصرية تقفز 860% خلال الربع/1

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين أن صافي ربحها خلال الربع الأول من هذا العام قفز بنحو 860 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربحها بلغ 41.535 مليون جنيه (2.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقارنة مع صافي ربح قدره 4.326 مليون جنيه قبل عام.

وتراجعت الإيرادات المجمعة للشركة 1.72 بالمئة إلى 1.578 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 1.606 مليار قبل عام.

وتمتلك السويس للأسمنت نحو خمسة مصانع للأسمنت في مصر.