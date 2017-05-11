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جي بي أوتو تتكبد صافي خسارة 154.5 مليون جنيه في الربع/1

Thu May 11, 2017 1:38pm GMT
 
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القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في مصر اليوم الخميس أنها تكبدت صافي خسارة 154.5 مليون جنيه (8.56 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع صافي ربح قدره 28.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها قبل عام.

عزت الشركة في بيان إلى بورصة مصر الخسائر إلى فروق العملة التي كبدتها خسارة بقيمة 104.5 مليون جنيه مصحوبة بارتفاع مصروفات التمويل إلى 277.8 مليون جنيه.

وتخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ونزل الجنيه إلى النصف تقريبا منذ ذلك الحين.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة 1.3 بالمئة في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار ليبلغ 2.96 مليار جنيه مقارنة مع 2.93 مليار جنيه في الفترة ذاتها قبل عام.

(الدولار = 18.0500 جنيه مصري) (تغطية صحفية معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 