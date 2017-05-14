تراجع أرباح عامر جروب المصرية 6% في الربع/1

القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية اليوم الأحد تراجع صافي الربح ستة بالمئة في الربع الأول من السنة.

وبلغ صافي الربح المجمع 64 مليون جنيه (3.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 68.1 مليون جنيه قبل عام.

وزادت الإيرادات الإجمالية المجمعة إلى 603 ملايين جنيه في الربع الأول مقارنة مع 544.3 مليون في الفترة المقابلة.