مقدمة 1-أرباح مدينة نصر للإسكان المصرية تقفز 511% في الربع/1

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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية اليوم الاثنين أن صافي الربح قفز نحو 511 بالمئة في الربع الأول من العام.

بلغ صافي ربح الشركة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 405.433 مليون جنيه (22.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس آذار مقابل 66.374 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 234.9 بالمئة إلى 674.442 مليون جنيه من 201.370 مليون.

تباشر مدينة نصر للإسكان خمسة مشاريع عقارية في منطقة القاهرة الكبرى.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة أن إجمالي الإيرادات قفز 216.2 بالمئة إلى 751.659 مليون جنيه من 237.740 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 21.30 جنيه بانخفاض 0.28 بالمئة.