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حديد عز المصرية تتحول للربحية في 2016

Tue May 23, 2017 5:25am GMT
 
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القاهرة 23 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الثلاثاء تحول الشركة للربحية خلال 2016 بدعم من المبيعات القوية.

وقالت الشركة في بيان بموقعها الالكتروني إنها حققت صافي ربح مجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 162 مليون جنيه (8.95 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسارة 418 مليونا قبل عام.

ووفقا للبيان قفزت مبيعات حديد عز 39 بالمئة إلى 23.189 مليار جنيه من 16.641 مليار في 2015.

(الدولار = 18.10 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 