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نمو أرباح أوراسكوم كونستراكشون 22% في الربع/1

Tue May 23, 2017 5:48am GMT
 
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القاهرة 23 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم كونستراكشون العملاقة التابعة للملياردير المصري ناصف ساويرس اليوم الثلاثاء أن صافي ربح الشركة زاد 21.7 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية 28 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقابل 23 مليونا قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 9.5 بالمئة في الربع الأول إلى 1.066 مليار دولار من 972.9 مليون في الربع الأول من 2016.

وأوراسكوم كونستراكشون شركة عملاقة في قطاع الكيماويات والبناء تهيمن عليها عائلة ساويرس وتأسست في مركز دبي المالي في يناير كانون الثاني 2015. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 