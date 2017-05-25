أرباح باركليز مصر تقفز 59% في الربع/1

القاهرة 25 مايو أيار (رويترز) - أعلن بنك باركليز مصر اليوم الخميس أن صافي ربحه قفز نحو 59 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وقال البنك المملوك للتجاري وفا بنك المغربي في بيان إن صافي الربح بلغ 258 مليون جنيه (14.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 163 مليونا قبل عام.

وأضاف أن محفظة القروض زادت 20 بالمئة في الربع الأول إلى 10.1 مليار جنيه في حين تراجعت محفظة الودائع 1.6 بالمئة إلى 18.1 مليار.

كان التجاري وفا اشترى العام الماضي أنشطة باركليز في مصر لكن البنكين لم يكشفا عن قيمة الصفقة التي أغلقت في الثالث من مايو أيار الحالي. وقالت مصادر لرويترز من قبل إنها تقدر قيمة النشاط بنحو 400 مليون دولار.

قال محمد الكتاني الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك المغربية في وقت سابق من هذا الشهر إنه تقرر تغيير اسم باركليز مصر إلى التجاري بنك مصر خلال ستة أشهر.