قفزة في أرباح المصرية للمنتجعات السياحية خلال الربع/1

القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية اليوم الأربعاء أن صافي الربح شهد قفزة في الربع الأول من هذا العام بدعم من المبيعات القوية للأراضي والوحدات السكنية.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 60.721مليون جنيه (3.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار الماضي مقابل 5.173 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 121.324 مليون جنيه في الربع الأول من هذا العام مقابل 10.342 مليون في الربع الأول من 2016.

وتسعى الشركة لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.

وقالت المنتجعات في بيان إلى بورصة مصر إن مبيعات الأراضي والوحدات السكنية في الربع الأول بلغت 41.4 مليون جنيه من 8.1 مليون جنيه في حين بلغت حجوزات وتعاقدات الأراضي في الربع الأول 168 مليون جنيه وتعاقدات الوحدات الخاصة بالمشروعات العقارية 58 مليون جنيه.