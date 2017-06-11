أرباح العربية للأقطان المصرية تقفز 313% في 9 أشهر

القاهرة 11 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية لحليج الأقطان اليوم الأحد أن صافي الربح قفز 312.8 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2016-2017.