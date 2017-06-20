مقدمة 1-زيادة الأجور تحول بلتون المصرية للخسارة في الربع/1

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القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة اليوم الثلاثاء أن الشركة التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس تحولت لتكبد خسائر في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها تكبدت خسارة 8.049 مليون جنيه (445.9 ألف دولار) بعد حقوق الأقلية في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل صافي ربح 13.288 مليون جنيه قبل عام.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة أن بند الأجور والمرتبات قفز 180 بالمئة إلى 59.470 مليون جنيه في الربع الأول من 21.235 مليون قبل عام.

وعزت الشركة زيادة الأجور إلى "الأجور والمرتبات الخاصة بشركة أورباخ جرايسون الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية التي تم الاستحواذ عليها خلال الفترة حيث بلغت تكلفة الأجور والمرتبات مبلغ 34.498 مليون جنيه".

وزاد بند مصروفات نشاط أخرى بنحو 296.4 بالمئة إلى 39.766 مليون جنيه في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 10.032 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 11.60 جنيه بانخفاض 2.3 بالمئة.

وتوقعت بلتون في أكتوبر تشرين الأول تحقيق صافي ربح بعد حقوق الأقلية خلال 2016 بنحو 17.142 مليون جنيه إلا أنها ربحت 44.277 مليون جنيه في 2016 مقابل 5.277 مليون في 2015 بدعم من فروق العملة.