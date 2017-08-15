إعادة-مقدمة 1-نمو أرباح المصرية للاتصالات 22% في الربع/2

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القاهرة 15 أغسطس آب (رويترز) - قالت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها ارتفع 22 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى 1.268 مليار جنيه (71.15 مليون دولار) بدعم من النمو القوي للمبيعات.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن مبيعاتها قفزت 40.7 بالمئة إلى 4.637 مليار جنيه في الربع الثاني من السنة الحالية.

وعزا أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة نمو الأرباح في بيان صحفي إلى ”قوة أداء قطاع التجزئة... هذا الأداء المتميز تمهيد لتقديم الشركة خدمات المحمول في النصف الثاني لعام 2017 كمشغل اتصالات متكامل“.

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر أيلول عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه لكنها لم تحصل على الترددات حتى الآن.

وفي النصف الأول من هذا العام زادت أرباح الشركة 12.6 بالمئة إلى 2.608 مليار جنيه.

تملك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.

وقفزت إيرادات الشركة 38.8 بالمئة إلى 8.828 مليار جنيه في النصف الأول من هذا العام.

وتوقع البحيري نمو الإيرادات المجمعة للشركة بمعدل سنوي مركب 11 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 16 بالمئة بحلول 2022.