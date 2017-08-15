مقدمة 1-أوراسكوم للاتصالات المصرية تقلص خسائرها 22% في الربع/2

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15 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة اليوم الثلاثاء أن الشركة قلصت خسائرها 22.3 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.

وبلغ صافي خسارة الشركة المصرية المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بعد الضرائب وحقوق الأقلية 34.643 مليون جنيه (1.95 مليون دولار) مقابل خسارة 44.596 مليون جنيه في الربع الثاني من 2016.

وقفزت الإيرادات التشغيلية للشركة 299.5 بالمئة في الربع الثاني إلى 417.963 مليون جنيه.

وبحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 0.69 جنيه بارتفاع 2.99 بالمئة.

وتحولت الشركة إلى الربحية في النصف الأول من هذا العام لتحقق 350.428 مليون جنيه مقابل خسارة 3.635 مليون قبل عام.

واستحوذت أوراسكوم للاتصالات على بلتون المالية نهاية العام الماضي مقابل نحو 650 مليون جنيه.

وتكبدت الشركة خسارة في النصف الأول من هذا العام 3.635 مليون جنيه بعد الضرائب وحقوق الأقلية مقابل ربح 569.110 مليون جنيه.

وقفزت الأرباح التشغيلية للشركة نحو 248.5 بالمئة إلى 750.601مليون جنيه في النصف الأول من هذا العام.