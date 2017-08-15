مقدمة 1-أرباح دانة غاز الإماراتية تقفز 71% في الربع/2 مع انخفاض النفقات الرأسمالية

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دبي 15 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الطاقة (دانة غاز) ومقرها الإمارات العربية المتحدة قفزة في أرباح الربع الثاني من العام بلغت 71 في المئة مع ارتفاع أسعار الطاقة وخفض الشركة للإنفاق الرأسمالي.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 12 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران وذلك مقارنة مع أرباح بقيمة سبعة ملايين دولار في نفس الفترة قبل عام.

وتواجه الشركة صعوبات في استرداد مدفوعات متأخرة من مصر وإقليم كردستان العراق. كما تتخذ الشركة إجراءات قانونية لتجنب سداد صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار حين يستحق أجلها في أكتوبر تشرين الأول قائلة إن الصكوك أصبحت غير قانونية في دولة الإمارات.

وقالت الشركة إنها قامت خلال النصف الأول من العام بتحصيل مدفوعات بقيمة 198 مليون دولار، الحصة الأكبر منها من مصر بقيمة بلغت 135 مليون دولار، بالإضافة إلى 55 مليون دولار من إقليم كردستان العراق.

لكن دانة أضافت ”يترتب على الشركة التزامات مالية مستحقة بقيمة 60 مليون دولار في مصر كانت قد تراكمت خلال الـ 18 شهراً الماضية نتيجة للأعمال المرتبطة باتفاقية زيادة إنتاج الغاز في مصر“.

وقالت الشركة إن ”إجمالي المستحقات المتبقية للشركة انخفض إلى 900 مليون دولار بنهاية النصف الأول من العام 2017 مقارنة بـ 982 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2016“.

وقالت دانة إن متوسط إنتاج المجموعة بلغ 67 ألفا و550 برميل نفط مكافئ يوميا في النصف الأول من العام بزيادة ستة في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.

لكن النفقات الرأسمالية في النصف الأول من العام انخفضت 84 في المئة إلى 13 مليون دولار في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تحقيق التوازن بين الإنفاق الرأسمالي والموارد النقدية المتاحة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)